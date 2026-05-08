"O Dick Advocaat não pode mesmo fazer isso!"

Em sua coluna no De Telegraaf, Wim Kieft aborda a situação da seleção nacional de Curaçao. Normalmente, Fred Rutten iria para a Copa do Mundo como técnico da seleção, mas continuam a surgir rumores sobre um retorno do querido Dick Advocaat.

Kieft menciona em sua coluna semanal uma “novela”. “Com todo tipo de partes que, de repente, defendem o retorno de Advocaat. E, além disso, um presidente da federação que continua apoiando Rutten, mas, ao mesmo tempo, admite que os jogadores da seleção preferem ver Advocaat de volta a continuar com Rutten.”

O ex-atacante acredita que Advocaat deve permanecer nos bastidores, tão perto da Copa do Mundo. “Apesar desse golpe fatal para Rutten, Advocaat não pode assumir o lugar de Rutten na seleção de Curaçao. De qualquer forma, é ridículo que um grupo de jogadores, após um período tão curto com Rutten, deixe transparecer sua preferência de forma a minar irremediavelmente a posição de Rutten.”

Kieft questiona em voz alta por que Rutten deveria se demitir poucas semanas antes do início da fase final nos Estados Unidos, Canadá e México. “Todos entendem a diferença entre Advocaat e Rutten, mas essa situação não faz sentido algum.”

Advocaat deixou o cargo de técnico da seleção há algum tempo devido a uma situação pessoal, após o que Rutten assumiu o comando. O ex-técnico do PSV, entre outros, conta com total apoio da federação de futebol de Curaçao. “Fred Rutten representará Curaçao como técnico da seleção durante a Copa do Mundo”, informou o presidente da federação de Curaçao, Gilbert Martina, quando questionado.”

Rutten começou seu trabalho como técnico com duas derrotas em amistosos, o que gerou críticas em sua direção. Na Copa do Mundo, Alemanha, Equador e Costa do Marfim serão os adversários na fase de grupos.