Neymar revê adversário de discussão no vestiário: "o adverti por sua atitude arrogante"

Andy Delort tem 28 anos e oito gols nesta edição do Campeonato Francês; recentemente, se destacou por ter discussão ríspida com o brasileiro

É sempre bom ver uma reunião entre velhos conhecidos. Neste sábado, às 13h30 (de Brasília), quando o recebe o , pela , Neymar reencontrará um antigo rival: Andy Delort, atacante do clube francês com quem o craque se desentendeu no primeiro turno do campeonato.

No dia 7 de dezembro, Montpellier e PSG se enfrentaram pela primeira vez: ao término da partida, uma vitória por 3 a 1 do clube parisiense em que o craque marcou um gol de falta, Delort foi tirar satisfações com Neymar, acusando o brasileiro de "não respeitar seus adversários."

A discussão se estendeu até o vestiário, com Neymar irritado e gritando, por não ter visto como teria desrepeitado os seus rivais do Montpellier. Se o brasileiro pode ter esquecido do caso, Delort, mesmo que não guarde rancor, está esperando tal reencontro já faz algum tempo.

"Aconteceu uma coisa no caminho de volta para o vestiário. Se foi Neymar ou outra pessoa, não importa. Ele é um grande jogador. Mas não precisa provocar os seus oponentes. Ganharam com 3 a 1 com um gol de falta. Isso é bom. Eu o reprovei pela sua atitude. Queria dizer na cara dele. Zlatan fazia declarações na mídia, mas em campo, era respeitoso com todos. Vamos ver como ele reage a mim. Sempre gosto de jogar contra grandes jogadores, esse será o caso." explicou o atacante argelino.

Mas Delort não tem críticas somente a Neymar. "O pior no PSG é Paredes. Ele insulta todos dentro de campo. Mas ele não é o Neymar, ou Icardi, ou Di María, é só um bom jogador. Não tem porque ser arrogante." acrescentou.

Ao final da tarde deste sábado, o duelo entre Montpellier e PSG provavelmente será o assunto das rodas de discussão. Se não pela ação dentro de campo, visto que o time da capital é favorito disparado, pela expectativa dos reencontros que o confronto deve provocar. Você vê a partida, com exclusividade no , pelo DAZN.