Internautas criticam cartão a Neymar após lambreta: "O futebol vai acabar"

Brasileiro foi repreendido por árbitro ao tentar dar lambreta e ainda levou cartão amarelo

Neymar não precisou fazer gol para ser um dos assuntos mais comentados no Twitter mundialmente após a vitória do por 5 a 0 sobre o , neste sábado, no Parc des Princes, pelo .

O lance que teve grande repercussão aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo da partida, quando o camisa 10 ficou com a bola na lateral e arriscou uma lambreta para cima de Soubet, que conseguiu o corte. O brasileiro, porém, acabou sendo repreendido pelo árbitro Jérôme Brisard, que após discutir com o camisa 10 ainda lhe mostrou o amarelo.

Neymar ficou revoltado com o episódio não só dentro de campo, como na saída para o intervalo. Um vídeo divulgado pelo Canal + mostra o brasileiro inconformado com o juiz e disparando uma série de palavrões (veja abaixo).

Ainda na etapa inicial, Neymar sentiu fortes dores nas costas e foi para o vestiário com dificuldade para andar, o que preocupou a torcida parisiense. Mas ele não só voltou para o segundo tempo como seguiu atuando em bom nível. Aos 11 minutos, serviu Mbappé, que fez o quarto dos parisienses na partida. Ney ainda criaria boas chances, mas ficou faltando o gol - o quinto foi marcado por Kurzawa.

Diferentemente de outras ocasiões em que o atacante chamou a atenção, desta fez a reação na web foi praticamente unânime: Neymar se irritou com toda a razão. Confira algumas postagens no Twitter:

Neymar tomou amarelo por dar uma lambreta. Sim, por dar lambreta. O juiz entendeu como atitude anti desportiva. O futebol vai acabar. — Jorgito (@JorginPereira) February 1, 2020

Neymar foi chutado na frente do juiz, atitude que ele julgou não ser nem falta. Aí Neymar resolve dar uma lambreta no zagueiro, atitude que o juiz julga ser falta e para cartão. Futebol tá estranho ou sou eu que não sei de nada. pic.twitter.com/ygo20TCcWC — Futebolrei 👑 (@futebolreii) February 1, 2020

Conseguiram o que queriam: Arbitro advertiu o Neymar por dar uma lambreta no adversário. É o fim do mundo. — cassin (@vinii_sfc) February 1, 2020

Neymar levou cartão amarelo por dar uma lambreta. Sim, por dar uma LAMBRETA. O juiz entendeu como atitude anti desportiva. O futebol vai acabar 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/3H0Uo6T51L — Eu não jogo, eu ensino (@eunaojogo_) February 1, 2020

Neymar apanhando.



resposta: futebol. Deu uma lambreta no adversário e como resultado foi punido com um cartão amarelo.



sim, o árbitro entendeu que o drible foi uma atitude antidesportiva.



cara, o futebol caminha pro fim cada vez mais. — Minuto Tricolor (@MinutoSpfc) February 1, 2020

Dia 01/02/2020



Neymar toma cartão amarelo por dar uma lambreta. — Partynextgui (@partynextgui) February 1, 2020

Neymar passou em branco, mas deu assistência para Mbappé anotar o quarto gol do diante do Montpellier. Segundo números da Opta, o brasileiro ainda sofreu nove faltas durante o confronto, o que, segundo o jornal L'Equipe, foi o maior número desde sua chegada à capital francesa.