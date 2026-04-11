O craque do Al-Nasr dá uma boa notícia a Jesus

O espanhol Iñigo Martínez, zagueiro do Al-Nassr, passou por uma sessão de tratamento e reabilitação na manhã deste sábado, na sede do clube na capital Riad, como parte de seu programa de recuperação da lesão.
O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Martínez está próximo de recuperar sua plena forma física, sendo que se espera que o confronto contra o Al-Ittifaq, marcado para a próxima quarta-feira na 29ª rodada da Liga Roshen, marque seu retorno aos gramados com a camisa amarela.
O zagueiro espanhol sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa antes da pausa internacional em março passado, o que exigiu que ele se submetesse a um programa de reabilitação intensivo, impedindo-o de participar da última partida contra o Al-Najma, que terminou com a vitória do Al-Nassr por 5 a 2 na 27ª rodada do campeonato.
Martínez também ficará de fora do confronto de sua equipe contra o Al-Khaloud, que será disputado hoje no Estádio Príncipe Hazloul bin Abdulaziz, em Najran, pela 28ª rodada, devido à continuidade de seu programa de recuperação.
O ex-zagueiro do Barcelona disputou 34 partidas com a camisa do Al-Nassr durante a atual temporada em diversas competições, totalizando 2.920 minutos, nos quais marcou 3 gols.
O Al-Nassr lidera a tabela da Liga Saudita Roshen, sob o comando do técnico português Jorge Jesus, com 70 pontos, antes do confronto de hoje.
