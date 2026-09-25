O comportamento de Mbappé provoca a ira do Real Madrid

Parece que a campanha de Kylian Mbappé pela conquista da Bola de Ouro começou a abrir uma nova frente dentro do Real Madrid, depois que a intensa atividade midiática do astro francês provocou descontentamento nos corredores do clube, em meio a relatos que falam de uma reserva evidente quanto à forma como o jogador conduz sua campanha pessoal pela conquista do prêmio.
Segundo o site francês Foot Mercato, Mbappé interrompeu temporariamente sua turnê midiática, depois de conceder nos últimos dias uma ampla série de entrevistas a veículos de imprensa franceses e internacionais, no âmbito de sua busca por reforçar suas chances na corrida pela Bola de Ouro de 2026. Espera-se que ele volte a falar após a partida da França contra a Turquia.
O capitão da seleção francesa se transformou nos últimos dias em um dos nomes de maior presença na imprensa mundial, depois de aparecer em diversas plataformas e veículos de imprensa, entre eles L'Équipe, AS, Rádio França Internacional e CNN.
Mbappé segue, apesar da ausência de grandes títulos com o Real Madrid, defendendo suas chances de conquistar a Bola de Ouro, apoiado em seus expressivos números de gols e no fato de ser um dos principais artilheiros do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo.
Por outro lado, seus críticos consideram que o jogador não foi decisivo o suficiente em alguns dos grandes confrontos, enquanto ex-craques, como Thierry Henry e Roberto Carlos, o consideram um forte candidato ao prêmio.
Real Madrid mantém o silêncio
Enquanto clubes como Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain anunciaram apoio a seus candidatos, o Real Madrid ainda não declarou uma posição clara sobre as chances de Mbappé de vencer o prêmio.
O clube havia boicotado a cerimônia da Bola de Ouro desde 2024, após a derrota de Vinícius Júnior na disputa do prêmio para Rodri, antes de surgirem recentemente alguns indícios sobre a possibilidade de o Real Madrid voltar à cerimônia, depois que o clube publicou mensagens e imagens de apoio a seus jogadores candidatos em diferentes categorias.
Mas o jornal catalão Sport apontou que a diretoria do Real Madrid não parece totalmente convencida das chances de Mbappé, esclarecendo que o clube estudou por um breve período a ideia de viajar a Londres, antes de recuar dela.
Descontentamento com o método de Mbappé
O mais chamativo é que o relatório falou de um estado de insatisfação dentro do Real Madrid com a forma como Mbappé conduz sua campanha pela Bola de Ouro, descrita nos corredores do clube como exagerada.
O Sport citou uma fonte de dentro do Real Madrid, que afirmou: "Ele está implorando por votos para o prêmio da Bola de Ouro". Essa versão permanece atribuída especificamente ao jornal Sport, diante da ausência de comentário oficial do Real Madrid ou de Mbappé a respeito.
Dessa forma, parece que Mbappé disputa a corrida pela Bola de Ouro em mais de uma frente; pois, ao mesmo tempo em que busca reforçar seus números e sua presença na mídia, ele se vê diante de críticas quanto ao estilo de sua campanha, num momento em que seu clube prefere o silêncio e não se envolver publicamente na disputa.