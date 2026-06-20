O Clube dos 100... A Holanda se junta a 7 gigantes em uma estatística impressionante

A seleção da Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, passando a integrar a lista de seleções que marcaram 100 gols ou mais na história do torneio.

A rede de estatísticas “Squawka” informou que a Holanda se juntou às seleções que marcaram 100 gols ou mais na história da Copa do Mundo, ao lado do Brasil, da Alemanha, da Argentina, da França, da Itália, da Espanha e da Inglaterra.

E acrescentou: “Cinco dos sete gols marcados pela Holanda na Copa do Mundo de 2026 foram marcados ou criados por jogadores do Liverpool: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch e Cody Gakpo”.

O “Squawka” destacou o desempenho brilhante do astro holandês Denzel Dumfries na partida contra a Suécia, após ele ter dado dois passes decisivos.

E destacou: “Domfries venceu 5 duelos, afastou a bola 4 vezes, teve sucesso em 3 de 3 desarmes, recuperou a posse de bola 3 vezes, criou duas chances reais de gol e deu dois passes decisivos”.

Com isso, Denzel Dumfries chegou a 4 passes decisivos nas duas últimas edições da Copa do Mundo.

A seleção holandesa elevou sua pontuação para 4 pontos, enquanto a Suécia permaneceu com 3 pontos.