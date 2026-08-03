O jornalista espanhol Roberto Gómez descartou categoricamente a possibilidade de saída do craque brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid, em meio à crescente polêmica sobre o futuro do jogador de 25 anos no clube merengue, classificando qualquer cenário de partida como o "choque do século".

Em declarações contundentes feitas nesta segunda-feira à emissora espanhola Radio Marca, Gómez ressaltou que Vinícius representa a espinha dorsal do time merengue e que sua saída seria uma verdadeira catástrofe para o clube.

Vinícius, o melhor

Gómez afirmou com firmeza: "Vinícius é atualmente o melhor jogador do Real Madrid. Não há ninguém na ponta que jogue como ele, com esse talento e essa influência. Nem consigo imaginar sua saída agora, pois ele representa a alma ofensiva do time".

E o jornalista espanhol acrescentou: "Quem pagaria 150 ou 200 milhões de euros por um jogador ao qual resta apenas um ano de contrato? Isso não faz sentido nem do ponto de vista econômico nem esportivo".

Questionamentos lógicos

Gómez questionou em tom de reprovação: "E se Vinícius disser abertamente: 'vou ficar aqui', o que o clube fará? Vai obrigá-lo a sair? Isso é totalmente impossível".

O jornalista espanhol encerrou suas declarações dizendo: "Como é possível que Vinícius saia do Real Madrid? Para mim, seria o choque do século em todos os aspectos. O Real Madrid precisa desesperadamente de Vinícius, e Vinícius precisa do Real Madrid. É uma relação que não pode ser encerrada facilmente".

Polêmica crescente

As declarações de Gómez surgem em meio a uma crescente polêmica na mídia sobre se Vinícius renovará ou não seu contrato com o Real Madrid, especialmente diante da aproximação de sua entrada no último ano do vínculo atual com o clube merengue.

As reportagens da imprensa espanhola são contraditórias quanto ao futuro do craque brasileiro: enquanto algumas fontes apontam a existência de negociações em andamento para a renovação de seu contrato, outras falam do interesse de grandes clubes europeus em contar com seus serviços, especialmente da Premier League inglesa.