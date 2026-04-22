O Chelsea toma medidas drásticas e demite Liam Rosenior

O Chelsea se despede imediatamente do técnico Liam Rosenior, conforme anunciou o clube londrino nesta quarta-feira. A decisão de demitir o treinador, nomeado em janeiro, ocorre um dia após a humilhante derrota por 3 a 0 para o Brighton & Hove Albion.

“Em nome de todos no Chelsea, gostaríamos de expressar nossa gratidão a Liam e sua comissão técnica por todo o empenho durante o tempo que passaram no clube. Desde sua contratação no meio da temporada, Liam sempre se comportou com a maior integridade e profissionalismo”, pode-se ler em um comunicado no site do clube.

“Esta não foi uma decisão tomada levianamente pelo clube, mas os resultados e desempenhos recentes ficaram aquém do esperado, enquanto ainda há tanto em jogo nesta temporada. Todos no Chelsea desejam a Liam todo o sucesso no futuro”, acrescenta a diretoria do clube ao comunicado sobre a demissão de Rosenior.

O comunicado do Chelsea continua: “Calum McFarlane assumirá a liderança da equipe como técnico interino até o final da temporada, com o apoio da comissão técnica atual do clube. Nosso objetivo é nos classificarmos para as competições europeias e avançarmos na FA Cup.”

Rosenior foi nomeado no início de janeiro, logo após a demissão de Enzo Maresca. A parceria não se revelou bem-sucedida. O Chelsea caiu na tabela da Premier League e foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain.

Na Premier League, o Chelsea perdeu os últimos cinco jogos, sem conseguir marcar sequer um gol. A sequência dramática levou a diretoria a decidir demitir Rosenior em Stamford Bridge. Seu contrato, aliás, ia até meados de 2032.

Os torcedores do Chelsea já clamavam há algum tempo pela saída de Rosenior. Houve muita insatisfação e raiva na terça-feira na arquibancada visitante após a derrota por 3 a 0 em Brighton.