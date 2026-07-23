Nando Alonso ficou perplexo. Não estava à espera daquilo de Edin Terzic. O CD Derio, emblema da terceira divisão treinado por Alonso, defrontou o Athletic Club de Bilbau, novo clube de Terzic, num jogo de preparação. Para o antigo treinador do Borussia Dortmund, foi a primeira partida à beira do relvado dos bascos após uma pausa de mais de dois anos.

"Fiquei surpreendido quando me aproximei do banco e alguém me chamou pelo nome. Virei-me e lá estava ele", disse Alonso depois da partida. "Desejou-me boa sorte para o novo projeto em Derio. O facto de ele ter tido o cuidado de descobrir o meu nome e de saber que estamos a iniciar um novo projeto pareceu-me um grande gesto. Fiquei com a impressão de que é uma pessoa atenta, acessível, cujo lado humano é digno de elogio."

Não foi a única boa ação de Terzic nesse dia, que terminou com uma vitória por 3-0 do Bilbau. Como o Derio ficou reduzido a dez jogadores após a lesão de um atleta e o árbitro já não permitiu mais substituições, Terzic também reagiu. Retirou Aitor Paredes de campo, restabelecendo assim a igualdade numérica.

Este episódio simboliza os primeiros dias de Terzic no norte de Espanha. O técnico de 43 anos tem sido muito bem recebido com a sua forma calorosa e empática. Como fervoroso adepto do BVB, Terzic sabe naturalmente muito bem como é ser adepto de um clube que significa imenso para as pessoas de toda a cidade e cujo lendário estádio San Mames está sempre esgotado.

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Edin Terzic: estatisticamente um dos melhores treinadores da história

Um clube fundado em 1898, conhecido por ser muito especial devido à sua filosofia, única no mundo do futebol profissional moderno. Assim, o Bilbau comprometeu-se há mais de 110 anos a apostar de forma consistente em jogadores oriundos do País Basco ou lá formados. A identidade regional e a própria academia de formação, Lezama, são os grandes pilares do único clube, ao lado do Real Madrid e do FC Barcelona, que nunca foi despromovido da primeira liga espanhola.

No início de maio o Bilbau anunciou a contratação de Terzic. O acordo gerou grande entusiasmo entre os adeptos, que até hoje não conseguem acreditar que um treinador deste calibre se tenha juntado ao seu clube. Apesar de ter contrato em vigor, Terzic deixou o BVB em junho de 2024, com a derrota na final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid (0-2) a marcar o fim. Foi o último treinador a dar um título ao Dortmund (Taça da Alemanha de 2021).

Desde então, Terzic mal conseguiu escapar a propostas da Alemanha e do estrangeiro. De Frankfurt a Wolfsburg, Mónaco, Tottenham e Chelsea, houve de tudo. Nada de surpreendente, se tivermos em conta um dado que é frequentemente ignorado, sobretudo na Alemanha: Terzic, nascido em Menden, é um dos melhores treinadores alemães da história em termos de pontos conquistados.

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Edin Terzic no Bilbau: primeira declaração em basco

Até agora, orientou 128 jogos (75 vitórias, 24 empates, 29 derrotas) como treinador principal com responsabilidade exclusiva, com uma média de 1,95 pontos por partida. Fora do FC Bayern Munique e do Borussia, nenhum treinador alemão com pelo menos 75 e no máximo 300 jogos oficiais conseguiu superar essa média em toda a história!

"Kaixo, eskerrik asko athleticzales oso pozik nago hemen egoteagatik", foi a primeira declaração de Terzic a 7 de julho, na sua apresentação oficial num auditório de imprensa completamente cheio, após a qual lhe foi entregue uma camisola com o seu nome e o número 52 nas costas, por ser o 52.º treinador da história do Bilbau. A tradução do basco: "Olá, muito obrigado Athleticzales, estou muito feliz por estar aqui."

Antes disso, o presidente Jon Uriarte, confirmado recentemente no cargo até 2030, falou de um "dia muito importante para o clube". Terzic terá sido o seu candidato preferido para suceder a Ernesto Valverde. O técnico de 62 anos deixou o cargo de treinador do Athletic após um total de três passagens e mais de 500 jogos oficiais. "Vimos em si uma grande capacidade futebolística e um potencial dinâmico. E, acima de tudo, desde o primeiro dia, entusiasmo por um desafio tão diferente e motivador como o do Athletic", disse Uriarte sobre Terzic.

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Bilbau vinha de uma temporada desastrosa

No entanto, quem viabilizou o acordo foi Mikel Gonzalez, que também estava sentado ao lado de Terzic. O dirigente de 38 anos é diretor-geral do futebol profissional do Bilbau e já mantinha contacto com o ex-Dortmund há bastante tempo. Quando os bascos perderam por 4-1 na casa do BVB, em outubro passado, na Liga dos Campeões, Terzic também conheceu o presidente Uriarte pela primeira vez. Gonzalez agradeceu a Terzic por ter escolhido o Bilbau "e não grandes clubes que jogam nas melhores competições". Salientou que a filosofia do alemão com raízes bósnias encaixa na perfeição no clube e que "as pessoas vão sentir uma forte ligação com ele".

O facto de a chegada de Terzic ter desencadeado um novo entusiasmo está sobretudo relacionado com a época passada. Foi desastrosa para o Bilbau. O 12.º lugar significou a pior classificação desde 2018, com a primeira posição de descida a ficar no fim a apenas escassos três pontos de distância, enquanto a qualificação para a Conference League ficou a apenas seis pontos.

No entanto, o Bilbau foi uma das peneiras da liga e exibiu um ataque inofensivo: apenas quatro clubes sofreram mais golos e apenas quatro marcaram menos. Na meia-final da Taça do Rei, para aumentar ainda mais a frustração, acabou por perder diante do rival local San Sebastian. Depois da conquista da taça em 2024 e de dois anos na Europa, as habituais semanas inglesas deixam assim de fazer parte da próxima temporada do Bilbau.

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Edin Terzic descrito como "o mais recente carrasco de Luis Enrique"

Isso poderá, por sua vez, favorecer o trabalho de Terzic, que em breve receberá na sua equipa três campeões do mundo acabados de coroar: Unai Simon, Aymeric Laporte e Nico Williams. Os adeptos encarnados e brancos anseiam por uma reformulação completa e depositam toda a sua esperança no "mais recente carrasco de Luis Enrique", como Terzic foi descrito pelo jornal desportivo espanhol Mundo Deportivo. O motivo? Foi o último treinador a derrotar o Paris Saint-Germain na fase a eliminar da Liga dos Campeões.

Para concretizar as suas ideias, Terzic trouxe para a equipa, além do seu adjunto de longa data Sebastian Geppert, a ajuda de mais duas pessoas. O búlgaro Peter Gaydarov, de 35 anos, foi retirado do FC Bayern após cinco anos, onde orientava mais recentemente os sub-19. Junta-se ainda Oscar de Marcos, uma autêntica lenda do clube. Com 573 jogos oficiais pelo Bilbau, o jogador de 37 anos é o segundo com mais partidas na história do clube. "Não se passavam três frases sem que ele fosse mencionado. Quando percebi a importância de Oscar para este clube, disse: tenho de trabalhar com ele", explicou Terzic.

Terzic aproveitou a sua pausa de dois anos não apenas para fazer numerosas viagens com a família, à qual durante demasiado tempo dedicou pouco tempo. Também se encontrou com muitos especialistas das mais diversas áreas. Assim, aprofundou conhecimentos, por exemplo, sobre inteligência artificial como ajuda na análise de dados.

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Edin Terzic trocou ideias com Jupp Heynckes e Hansi Flick

Também esteve em contacto com o veterano Jupp Heynckes, até então o único treinador alemão na história do Bilbau, que, depois das suas duas passagens pelo clube (1992 a 1994 e 2001 a 2003), continua a ser venerado na cidade como "Don Jupp". Terzic também passou por Barcelona para visitar Hansi Flick, porque "queria perceber o que mudou para eles da Bundesliga para a LaLiga".

Com Flick haverá reencontro em breve. Terzic arranca logo com três jogos do campeonato em oito dias, e na segunda jornada a equipa viaja até ao Barça. A estreia será em San Mames, frente ao FC Sevilha. Nessa altura realiza-se a "Aste Nagusia", a maior festa da cidade em Bilbau. A celebração poderá ser ainda maior caso Terzic vença na sua estreia oficial.