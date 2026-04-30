O Burnley dispensa imediatamente grande nome que brigou com Quilindschy Hartman

Scott Parker não é mais o técnico do Burnley. O inglês de 45 anos é considerado o responsável pelo rebaixamento da equipe da Premier League.

Na semana passada, baixou o pano para o Burnley, que perdeu em casa por 0 a 1 para o Manchester City. Nas últimas quatro partidas, Mike Jackson assumirá o comando da equipe como técnico interino.

Através do site do clube, Parker, que teve uma bela carreira como jogador e chegou a ser convocado para a seleção inglesa, se despede de forma adequada. “Foi um enorme privilégio liderar este clube fantástico nos últimos dois anos. Aproveitei cada momento, mas acredito que agora seja o momento certo para ambas as partes seguirem rumos diferentes.”

Conflito

Quilindschy Hartman se despede mais uma vez de um técnico com quem tinha uma relação difícil. No Feyenoord, ele saiu porque não se dava bem com Robin van Persie.

Com Parker, as coisas deram muito errado após seus primeiros meses na Inglaterra. O jogador de 24 anos, da seleção holandesa, foi temporariamente deixado de fora da escalação e, por um momento, parecia até que ele faria uma transferência polêmica para o Ajax.

No fim das contas, Hartman ficou no Burnley, onde se reconciliou com Parker. Nos últimos cinco jogos, ele voltou a ser titular.

Resta saber se Hartman será rebaixado para a Championship com o Burnley na próxima temporada. O lateral tem contrato até meados de 2029, mas é um jogador relativamente caro para o clube inglês.