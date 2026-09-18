O Bayern de Munique deu um passo importante nas negociações com o capitão inglês Harry Kane para renovar seu contrato e mantê-lo nos corredores do Allianz Arena para além de junho de 2027. As duas partes realizaram uma nova rodada de conversas no fim de semana passado, com a presença dos representantes do atacante, para discutir os termos da renovação prevista.

De acordo com o que noticiou o site "Foot Mercato", as negociações caminham para uma renovação de pelo menos mais dois anos, até o verão de 2029, com o atacante de 33 anos demonstrando total abertura para assinar um contrato de duração mais longa. Kane deseja manter sua presença nos mais altos níveis da competição europeia até a Eurocopa de 2028, além de colocar a Copa do Mundo de 2030 entre seus objetivos futuros.

A questão financeira segue sendo um dos pontos centrais na mesa de negociações. Atualmente, Kane recebe cerca de 25 milhões de euros por ano, salário que poderia ser mantido caso a renovação seja por dois anos, enquanto um contrato de prazo mais longo poderia acarretar uma redução em seu salário anual, com a possibilidade de inclusão de uma cláusula de rescisão. E apesar das notícias que ligaram seu nome a interesses do Real Madrid e de clubes ingleses e sauditas, ele não realizou nenhuma negociação oficial com qualquer outra parte até o momento.

O atacante inglês vive um período excepcional desde sua transferência do Tottenham Hotspur no verão de 2023, tendo marcado 150 gols e dado 34 assistências em 153 partidas disputadas com a camisa do time bávaro em todas as competições, com 61 gols marcados somente na última temporada, enquanto o veterano atacante coloca a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa ao lado do Bayern de Munique no topo de suas prioridades absolutas na próxima etapa.

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