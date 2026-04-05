O Barcelona vai contratar Bastoni? O técnico da Inter responde

O técnico do Inter de Milão, Christian Kivu, gerou incertezas sobre o futuro do zagueiro Alessandro Bastoni, diante da possibilidade de ele deixar o Nerazzurri no próximo verão.

Bastoni é uma das principais prioridades do Barcelona, que busca reforçar sua defesa na próxima janela de transferências de verão, embora seu contrato com o Inter se estenda até 2028.

Várias reportagens da imprensa indicaram que o Barcelona enviou uma primeira proposta ao Inter de Milão para contratar Bastoni, apesar da enxurrada de críticas que ele vem enfrentando atualmente na Itália.

Bastoni tem sido alvo de muitas críticas nos últimos dias, e grande parte da torcida italiana o responsabilizou pelo fracasso na classificação para a Copa do Mundo de 2026.

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Bastoni foi expulso antes do fim do primeiro tempo da partida da repescagem contra a Bósnia, que acabou vencendo nos pênaltis após o empate (1 a 1).

Sobre o interesse do Barcelona em contratar Bastoni, Kevo disse: “Não posso controlar o futuro dele, nem quero isso. Tudo o que sei é que ele está muito feliz por estar no Inter de Milão e por fazer parte deste grupo maravilhoso”.

E continuou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”: “Ele sempre deu o máximo de si, e isso é o que me importa; na verdade, enquanto estiver aqui, vai nos dar mais de 100%. Sejam dois meses ou dois anos”.

E completou: “Além disso, ele é experiente e sabe tomar as decisões certas. Independentemente do que ele faça, o mundo do futebol continuará contando com um jogador de alto nível. Ficarei feliz se ele ficar, mas também ficarei feliz se eu ficar. Essas são as vicissitudes do futebol para um treinador.”