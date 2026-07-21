O Barcelona aguarda com grande expectativa a evolução do futuro do seu antigo extremo Abde Ezzalzouli, de 24 anos, após o crescente interesse inglês na estrela do Real Betis, uma vez que o clube catalão poderá arrecadar ganhos financeiros consideráveis, que chegam aos 19,5 milhões de euros, com qualquer possível transferência neste verão.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que o Aston Villa e o Newcastle United procuram com determinação contratar o extremo marroquino, que se juntou aos treinos de preparação do Betis para a nova temporada na passada segunda-feira, apesar de o clube andaluz manter uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros para impedir a sua saída.

O Barcelona mantém uma percentagem de 20% de qualquer venda futura de Ezzalzouli, o que significa que receberá 12 milhões de euros adicionais caso o Betis mantenha o preço pretendido, elevando o total das receitas dos blaugranas com o jogador para 19,5 milhões de euros, em comparação com os apenas 7,5 milhões de euros que o Betis pagou pela sua contratação.

O Barcelona detinha inicialmente 50% dos direitos do jogador marroquino, mas o Betis adquiriu posteriormente mais 30% no âmbito de um negócio que facilitou a transferência de Vitor Roque para o Palmeiras, restando ao clube catalão apenas 20% dos direitos do marroquino.

O interesse inglês em Ezzalzouli surge num contexto de grande capacidade financeira de ambos os clubes, uma vez que o Aston Villa obteve enormes ganhos com a venda de Morgan Rogers ao Chelsea por 137 milhões de libras esterlinas, enquanto o Newcastle arrecadou avultadas quantias com a transferência de Sandro Tonali para o Tottenham (108 milhões de libras) e de Anthony Gordon para o Barcelona (70 milhões de libras, mais 10 milhões em variáveis).

Ezzalzouli protagonizou uma temporada excecional com o Real Betis na época passada, na qual marcou 15 golos e assistiu para outros 10, o que o colocou nas atenções dos grandes clubes, ao passo que o Barcelona observa de perto quaisquer possíveis entradas de dinheiro para reforçar a sua atividade no atual mercado de transferências de verão, no meio da sua persistente crise financeira.