Os movimentos do Barcelona para reforçar seu elenco não param, já que o clube começou a estudar novas opções na posição de lateral, aproveitando o mercado de jogadores com contratos próximos do fim, em meio ao desejo de Hansi Flick e da direção esportiva de elevar a qualidade da concorrência nessa posição sem arcar com o custo de transferências milionárias.

Atualmente, o Barcelona conta com diversas opções nos dois lados, com a presença de Eric García, Jules Koundé e João Cancelo pela direita, enquanto Alejandro Balde e Xavi Espart estão do lado esquerdo. No entanto, Flick e a direção do clube não descartam realizar mudanças no futuro, sobretudo diante da dificuldade de garantir a participação regular de todos os elementos.

A posição de lateral-esquerdo segue sendo alvo de atenção especial, depois de Balde ter enfrentado algumas dificuldades no início da temporada. Durante o verão, o Barcelona já havia buscado um reforço para essa posição, e seu nome foi associado a jogadores como Alejandro Grimaldo, que se transferiu para o Atlético de Madrid, e o italiano Andrea Cambiaso, jogador da Juventus, mas o custo da contratação deste último tornou o negócio mais complicado.

Nesse contexto, destaca-se o nome de David Raum, capitão do Leipzig e lateral-esquerdo internacional alemão, cujo contrato com seu clube está se encerrando, o que o coloca entre os nomes que merecem acompanhamento por parte do Barcelona, especialmente porque Flick conhece bem o jogador desde seu período de trabalho na Alemanha.

Raum possui experiência internacional e um nível constante, o que o torna uma opção possível para oferecer forte concorrência do lado esquerdo, num momento em que o Leipzig tenta mantê-lo e abrir negociações para renovar seu contrato.

O Barcelona também monitora a situação de Tyrick Mitchell, lateral do Crystal Palace e ex-jogador da seleção inglesa, que também se encaminha para entrar no mercado de transferências livres ao fim de seu contrato, tornando-se uma das opções disponíveis para o clube catalão.

Não se espera que a direção do Barcelona se movimente de forma imediata, mas o clube estuda esses nomes prevendo o próximo mercado de transferências, sobretudo porque os jogadores com contratos próximos do fim podem negociar e assinar previamente com outros clubes em janeiro.

Ao mesmo tempo, o Barcelona aguarda que o quadro dentro de seu elenco fique mais claro, especialmente no setor de pontas, antes de tomar novas decisões em janeiro, com a existência de excesso em algumas posições que pode levar o clube a ouvir as propostas apresentadas por alguns de seus jogadores.

Durante o verão, o Barcelona havia demonstrado disposição para estudar propostas referentes a Koundé ou Balde, mas os jogadores insistiram em continuar no time e disputar suas posições, o que faz com que os movimentos do mercado de inverno estejam fortemente ligados ao número de participações, às lesões e às necessidades de Flick durante a primeira metade da temporada.