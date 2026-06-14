O Barcelona foi afetado pela traição de Bernardo Silva?

O astro português Bernardo Silva está prestes a se juntar ao Real Madrid neste verão, após o término de seu contrato com o Manchester City.

O nome de Bernardo Silva continuava sendo associado a uma transferência para o Barcelona, mas o Real Madrid entrou nas negociações e inclinou a balança significativamente a seu favor.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, a chegada de Bernardo Silva não era uma prioridade para o Barça, nem uma aposta no futuro, mas sim uma oportunidade gratuita no mercado.

O jornal espanhol destacou que o Barcelona não se incomodou com a decisão do jogador de não aceitar as condições que o clube catalão lhe ofereceu e de considerar a opção do Real Madrid.

Além disso, a carreira de Silva está se aproximando de sua fase final, embora uma transação como a de Lewandowski em 2022 tenha trazido grandes resultados.

O Mundo Deportivo destacou que “a diferença entre os dois casos é que o atacante polonês era, na época, uma solução para uma necessidade no elenco do Barcelona, enquanto Bernardo Silva agora não é a resposta para nenhum problema, pois sua posição está amplamente coberta”.

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