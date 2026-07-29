O Barcelona começou a se movimentar seriamente em busca de alternativas para reforçar seu setor ofensivo, diante do impasse nas negociações com o Atlético de Madrid pela contratação do atacante argentino Julián Álvarez, que segue sendo o principal alvo do clube catalão até o momento.

Segundo o jornal espanhol Marca, o treinador Hansi Flick deseja definir o elenco de seu time o mais rápido possível, especialmente após a saída de Robert Lewandowski, e por isso não quer esperar indefinidamente para resolver a situação de Álvarez, embora o Barcelona não tenha fechado por completo as portas para a conclusão do negócio.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, havia afirmado anteriormente que o clube apresentou uma proposta muito importante ao Atlético de Madrid, ressaltando que a oferta não permaneceria em pé indefinidamente e que caberia ao clube tomar uma decisão sobre seu futuro. E tudo indica que o prazo estabelecido pelo Barcelona se aproxima do fim, diante da postura do Atlético de continuar recusando facilitar a saída do jogador.

O Atlético de Madrid aguarda o retorno de Álvarez para se reintegrar aos treinos da equipe no dia 10 de agosto, apesar de o clube saber do desejo do jogador de se transferir para o Barcelona, já que o atacante argentino havia comunicado à diretoria de seu clube, em maio passado, o desejo de viver uma nova experiência com o time catalão.

Diante da dificuldade de concluir o negócio, o Barcelona começou a estudar uma série de alternativas, entre as quais se destaca Júnior Kroupi, atacante do Bournemouth, que conta com a admiração da diretoria do clube e do técnico Flick. No entanto, o negócio também parece complicado, uma vez que o clube inglês considera o jogador inegociável, além de seu valor chegar a cerca de 130 milhões de euros.

O Barcelona também havia se informado anteriormente sobre a situação de João Pedro, atacante do Chelsea, mas sua contratação parece igualmente difícil, especialmente pelo fato de ele ter contrato com o clube londrino até junho de 2033.

Apesar de o Barcelona ter aberto canais com uma série de alternativas, Álvarez continua sendo o alvo principal do clube, que espera que a pressão do jogador e seu desejo declarado de se transferir para o Camp Nou levem o Atlético de Madrid a mudar de postura.

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