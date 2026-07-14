O Barcelona bate seu recorde histórico na Copa do Mundo após 16 anos

O Barcelona, campeão da La Liga, impôs seu domínio na atual edição da Copa do Mundo, tornando-se o clube com maior representatividade em termos de número de jogadores ainda na disputa pelo título mundial, agora que a competição chega às semifinais.

O clube catalão conseguiu estabelecer um novo recorde em sua história: 10 jogadores representam o clube simultaneamente nas semifinais da Copa do Mundo, superando assim seu recorde anterior, registrado na Copa do Mundo da África do Sul de 2010, quando 8 jogadores representavam o clube nas semifinais daquela edição, segundo o site da ESPN.

O domínio do “Blaugrana” se destaca principalmente na lista da seleção espanhola, que conta com oito jogadores do time, liderados pelo jovem e promissor astro Lamine Yamal, além do recém-contratado pelo Barcelona, o ponta da seleção inglesa Anthony Gordon, e do zagueiro francês Jules Koundé.

Não muito atrás, o rival local Atlético de Madrid vem logo atrás do Barcelona, com nove de seus jogadores nesta fase avançada; cinco deles estão com a seleção argentina, atual campeã, entre os quais Giuliano Simeone, filho do técnico dos Rojiblancos, Diego Simeone. Já os outros quatro jogadores representam a seleção espanhola, que enfrenta a seleção francesa hoje, terça-feira, em Arlington, no estado do Texas.

Nesse mesmo contexto, o Arsenal, da Inglaterra, entra na disputa com oito jogadores; a seleção inglesa, que enfrenta a Argentina amanhã, quarta-feira, em Atlanta, conta com quatro estrelas dos Gunners. Além disso, o clube londrino conta com o zagueiro francês William Saliba, além de três jogadores que representam a seleção espanhola.

A trajetória da seleção espanhola foi marcada pelo desempenho excepcional do astro do Arsenal, Mikel Merino, que marcou os gols decisivos da vitória contra Portugal e a Bélgica, levando seu país às semifinais. Com essa marca, ele se tornou o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a marcar mais de um gol decisivo nas fases eliminatórias como reserva.

A seguir, a distribuição dos jogadores dos três grandes clubes nas semifinais:

Barcelona (10 jogadores): oito catalães representam a Espanha (Juan García, Pau Kubarsi, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal), além do francês Jules Koundé e do inglês Anthony Gordon.

Atlético de Madrid (9 jogadores): cinco jogadores representam a Argentina: Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone e Juan Musso; além de quatro jogadores que representam a Espanha: Marc Popel, Alejandro Grimaldo, Alex Baena e Marcos Llorente.

Arsenal (8 jogadores): quatro jogadores que representam a Inglaterra: Declan Rice, Bukayo Saka, Iberichi Eze e Noni Madueke; três que representam a Espanha: David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino; além do francês William Saliba.