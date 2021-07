Coutinho, um problema sem fim para o Barcelona

O Barça precisa aliviar a folha salarial, mas não encontra ofertas boas o suficiente pelo brasleiro

Estamos a menos de um mês para o início da La Liga 2021-22 e o Barça ainda não conseguiu reduzir a folha salarial como pretendia. Sim, Matheus Fernandes, Todibo, Aleñá, Firpo e Trincão foram negociados, mas o clube ainda tem um grande problema nas mãos. O principal deles atende pelo nome de Philippe Coutinho.

O brasileiro não está nos planos do treinador Ronald Koeman, mas seus vencimentos ultrapassam os dez milhões de euros por temporada. Ou seja: um atleta que não será utilizado custa um valor praticamente impagável para outras equipes.

Coutinho até tem propostas, mas inferiores ao que o jogador atualmente recebe no Barcelona. Por mais que a diretoria esteja praticamente implorando para que o meio-campista aceite a proposta, seria uma redução salarial muito grande, o que não está nos planos do atleta neste momento.

Ele não é o único. Samuel Umtiti e Miralem Pjanic estão na mesma situação: salários gordos, poucos interessados e propostas baixas. O Barça, por exemplo, deixaria o francês deixar o clube de graça, rescindindo seu vínculo se encontrasse uma equipe. O problema é que nenhuma das propostas pelo defensor chega em metade do que ele recebe no Camp Nou.

Para piorar, o Barcelona não tem condições financeiras de tecer um acordo ou pagar parte dos salários para que o atleta abra mão do resto. É necessário que Pjanic, Umtiti e Coutinho deixem o clube nesta janela.

A expectativa da diretoria é de que times da Serie A e da Premier League entrem em contato por Philippe Coutinhoe que a proposta seduza o meia-atacante, que quer voltar à seleção brasileira. As primeiras sondagens, porém, são insuficientes para ambas as partes - vale lembrar que os catalães ainda precisam pagar parte do que devem ao Liverpool por sua contratação.

Já Pjanic teria sondagens da Juventus, equipe que o liberou para o Barcelona em 2020, em troca por Arthur. O problema é que os italianos sabem do desespero do clube catalão e que podem esperar até que as condições do negócio evoluam.

Caso o Barcelona não consiga reduzir a folha salarial, liberando esses três jogadores em especial, pode correr o risco de não conseguir inscrever suas novas contratações, bem como Lionel Messi. O argentino aceitou a proposta de cinco anos de contrato de Joan Laporta, mas ainda não foi inscrito justamente pela incapacidade do Barça em aliviar a folha.