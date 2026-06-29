A saída de Julián Álvarez do Atlético de Madrid tornou-se uma questão de tempo, já que a relação entre as duas partes chegou a um impasse.

Após suas declarações após a partida entre a Argentina e a Áustria, o atacante de 26 anos causou grande agitação no mercado de transferências.

De acordo com a imprensa espanhola, o jogador da seleção argentina já havia comunicado à diretoria do clube sua intenção de sair durante uma reunião realizada antes da Copa do Mundo; além disso, relatos indicam que ele escolheu o Barcelona como seu destino preferido.

No entanto, o fato de ele ter anunciado publicamente, diante da torcida, seu desejo de sair causou grande descontentamento no Atlético de Madrid.

Embora o Atlético de Madrid já tivesse aceitado a ideia da saída de Julián Álvarez, o anúncio de sua vontade de partir foi recebido com veemente rejeição, segundo o jornal “Sport”.

Chegou ao ponto de o diretor executivo do Atlético de Madrid, Gil Marín, quebrar o silêncio para repreender seu atacante; já internamente, relatos indicam que Diego Simeone, que exige total comprometimento de todos os seus jogadores, fechou as portas para uma reconciliação.

O técnico argentino não deseja mais manter um jogador que expressa claramente seu desejo de sair e não tenta mais convencê-lo a ficar.

O diretor esportivo do Atlético de Madrid, Mateo Alemany, está ciente da necessidade de concluir a negociação de venda do jogador. No entanto, a diretoria do clube insiste em manter o controle das negociações.

É justamente aí que reside o principal obstáculo enfrentado pelo Barcelona, já que reforçar as fileiras de um rival direto a qualquer custo está fora de questão.

De acordo com o jornal “Sport”, a diretoria do Atlético de Madrid continua exigindo 150 milhões de euros em dinheiro para aprovar a transferência do jogador para a Catalunha.

Não estão sendo considerados pagamentos parcelados, nem qualquer troca de jogadores. Nem Ferran Torres, nem Marc Casado, nem qualquer outro jogador que Deco venha a oferecer mudará a posição do clube.

Segundo as informações, a oferta inicial de 90 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em bônus, foi rejeitada sem sequer ser analisada.

A única exceção que poderia mudar a posição do Atlético de Madrid é o Arsenal. Os Gunners poderiam incluir Victor Giocuris na negociação, além de uma quantia significativa de transferência, uma fórmula que agrada aos dirigentes do Atlético de Madrid.

Parece que o Barcelona está ciente das dificuldades que agora cercam a negociação e, por isso, iniciou negociações com o astro internacional Harry Kane.