O Almere City sofre um duro golpe aos 86 minutos na busca pelo título da fase

O Almere City não teve um bom desempenho na busca pelo título da quarta fase. A equipe de Jeroen Rijsdijk perdeu em casa por 1 a 2 para o FC Den Bosch.

Embora o Almere tenha começado bem e criado uma grande chance logo no início com Emmanuel Poku, foram os visitantes que abriram o placar aos doze minutos.





Ilias Boumassaoudi finalizou com precisão após excelente trabalho de Kevin Monzialo: 0 a 1.

Antes do intervalo, o Almere teve uma chance gigantesca de empatar. Olivier de Nijs poderia ter mandado a bola para o gol vazio, mas, para surpresa de todos, acertou a trave.

Logo após o intervalo, o time da casa conseguiu empatar. O zagueiro do Den Bosch, Sheddy Barglan, escorregou de forma muito infeliz, permitindo que Milan de Haan finalizasse: 1 a 1.

Após uma fase forte do Almere, na qual Pepijn van de Merbel teve que fazer várias defesas, o Den Bosch, contra todas as expectativas, assumiu a liderança a cinco minutos do fim.

Jeffry Fortes recebeu a bola na confusão após um escanteio e mandou para o fundo da rede, garantindo assim os pontos para o Den Bosch.

Com a derrota, o Almere não tem mais garantida a primeira colocação na quarta fase. O ADO Den Haag pode se sagrar campeão na noite de segunda-feira e ultrapassar o Almere na fase. RKC Waalwijk, Vitesse, Den Bosch e Willem II podem chegar à mesma pontuação da equipe de Flevoland.



