O clube saudita Al-Ittihad de Jeddah prepara uma surpresa inesperada para seu craque marroquino Youssef En-Nesyri.
El Nsiri ingressou no Al-Ittihad de Jeddah na última janela de transferências de inverno, vindo do Fenerbahçe, para substituir Karim Benzema, que se transferiu para o Al-Hilal.
El Nsiri disputou 10 partidas pelo Al-Ittihad de Jeddah em todas as competições, marcou 4 gols e deu uma assistência.
O jornal “Okaz” informou que o Al-Ittihad de Jeddah estuda a venda de Al-Nassiri, apesar de seu contrato vigorar até 2028.
E acrescentou: “O desempenho de Youssef El-Nassiri não convenceu os dirigentes do Al-Ittihad de Jeddah e, por isso, o clube planeja contratar um atacante de destaque para substituir o jogador marroquino”.
O Al-Ittihad de Jeddah ocupa a sexta posição na tabela da Liga Saudita Roshen, com 45 pontos.
Analista do Real Madrid explode: o astro do Real não é criança... e deve ser vendido