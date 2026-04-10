O Al-Ahli de Jeddah recupera a vantagem sobre o Al-Duhail

O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, recebeu um grande incentivo moral antes do esperado confronto contra o Al-Duhail do Catar.

O Al-Ahli Jeddah enfrentará um desafio difícil quando enfrentar o Al-Duhail, na próxima segunda-feira, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

De acordo com o jornal “Al-Riyadiah”, foi confirmada a disponibilidade do zagueiro brasileiro Roger Ibáñez para atuar como titular pelo Al-Ahli de Jeddah no confronto contra o Al-Duhail.

O jornal esclareceu, por meio de uma fonte exclusiva, que os exames médicos detalhados aos quais Ibáñez foi submetido comprovaram que o músculo posterior está intacto, sem qualquer ruptura.

E destacou que “a ausência de Ibanez contra o Al-Fayha foi uma decisão técnica de Yaisle, com o objetivo de poupá-lo e evitar o agravamento das dores que o atingiram após o término de sua convocação para a seleção brasileira”.

Ibanez é um dos pilares em que Yaisle confia, já que os números indicam seu grande impacto desde que chegou da Roma, da Itália, no verão de 2023.

Ibanez disputou 37 partidas pelo Al-Ahli de Jeddah nesta temporada em todas as competições, marcando 3 gols e dando 3 assistências.

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