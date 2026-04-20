O Ajax está em busca de uma chance única

O Ajax está de olho em uma excelente oportunidade no mercado de transferências. O clube de Amsterdã disputa com o Schalke 04 a contratação de Bailey Rice, que parece estar prestes a deixar o Rangers sem custo neste verão.

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Ajax tem interesse concreto em Rice, que também está na mira do Schalke. O clube alemão já fez até mesmo uma primeira proposta pessoal, mas ainda não chegou a um acordo. Isso dá ao Ajax espaço para se inserir de forma decisiva na disputa.

Rice, de 19 anos, é considerado há anos um talentoso meio-campista na Grã-Bretanha e já disputou 16 partidas pela seleção sub-19 da Escócia.

Desde sua transferência do Motherwell em 2022, ele disputou dezesseis partidas pelo time principal do Rangers. Devido a uma lesão grave, ele está fora de ação desde novembro e não teve mais participação sob o comando do técnico Danny Rohl.

A situação contratual de Rice está gerando cada vez mais especulações sobre seu futuro. O Rangers gostaria de mantê-lo, mas não há avanços concretos nas negociações.

O próprio Rice parece manter todas as opções em aberto por enquanto. Enquanto não houver um acordo com o Rangers, ele pode negociar livremente com clubes interessados. Uma saída sem custo de transferência parece provável, conforme informou recentemente o Ibrox News.