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Deportivo Alaves v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Siep Engelen

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O Ajax enfrenta de repente um grande obstáculo na disputa pelo técnico Míchel

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J. Cruyff
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Será um grande desafio para Jordi Cruijff conseguir contratar Míchel como novo técnico do Ajax. O atual treinador do Girona recebe um salário generoso na Espanha, o que representa um possível obstáculo para o clube de Amsterdã.

O jornalista especializado em transferências Matteo Moretto, da RadioMarca, informou esta semana que o Ajax está tentando contratar Míchel. Mike Verweij desmentiu essa notícia em nome do De Telegraaf, mas é certo que o espanhol já está na mira do Ajax há algum tempo.

Ainda não está claro quão concreto é o interesse no momento. O que é certo é que contratar Míchel não será tarefa fácil. Seu contrato com o Girona está chegando ao fim, mas a questão é se ele está disposto a abrir mão de parte do salário para assumir um cargo em Amsterdã.

Segundo o especialista financeiro e observador do Ajax José de la Verde, o salário atual de Míchel está entre três e quatro milhões de euros por ano, conforme ele informou no X. A título de comparação: o maior salário já pago a um técnico do Ajax é de três milhões de euros, valor que Erik ten Hag recebia na época.

O alto salário de Míchel no Girona é explicável: o clube faz parte do City Football Group, que contribui financeiramente para o sucesso esportivo. Na temporada 2024/25, Míchel levou o Girona até mesmo à Liga dos Campeões.

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Resta saber se Cruijff está disposto a disponibilizar tal quantia para um treinador. Além disso, Míchel quase sempre leva consigo seu assistente fixo, Salva Fúne, o que pode aumentar ainda mais os custos.

Míchel não é o único candidato ao cargo de treinador no Ajax. O jornal De Telegraaf informou esta semana que é de se esperar que Cruijff também entre em contato com Pep Guardiola. Além disso, Xavi já havia sido associado ao clube de Amsterdã anteriormente.

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