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O Ajax de Amsterdã recompensa seu craque marroquino

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O clube holandês Ajax de Amsterdã anunciou a renovação do contrato do seu jogador marroquino Marouane Ben Taleb.

O site do Ajax informou que Ben Taleb, de 16 anos, que atua como zagueiro e meio-campista, assinou um contrato de longo prazo válido até o verão de 2029.

Marwan Ben Taleb joga desde 2024 na academia de juniores do Ajax, vindo do Sparta Roterdã.

Nesta temporada, Ben Taleb integrou o elenco do Ajax Sub-17, comandado pelo técnico Stan Piel.

Marin Becker, diretor de futebol do Ajax, disse: “Marwan Ben Taleb é um zagueiro moderno, que também pode atuar no meio-campo, possui muita tranquilidade com a bola e tem uma boa percepção do jogo”.

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Ele acrescentou: “Ben Taleb evoluiu como jogador líder, o que o torna influente dentro e fora de campo, uma qualidade que não deve ser subestimada. Estamos confiantes de que ele continuará nesse nível e evoluirá ainda mais rumo ao futebol profissional”.

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