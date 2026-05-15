"O Ajax chega a um acordo verbal com o novo treinador"

A chegada de Míchel ao Ajax parece estar um pouco mais próxima. O jornalista Matteo Moretto, do Marca, informou nesta sexta-feira pelo X que o clube de Amsterdã chegou a um acordo verbal com o técnico de 50 anos do Girona, da Espanha.

Ainda não se sabe quando o contrato será assinado na Johan Cruijff ArenA. Espera-se que isso ocorra após o término da temporada da LaLiga. O Girona, que ocupa a décima quinta posição, ainda tem duas partidas pela frente.

O diretor técnico Jordi Cruijff é um admirador de Míchel, que está no Girona desde 2021. O Bayer Leverkusen também foi associado ao técnico, mas o Ajax parece ter, por enquanto, as melhores cartas na mão.

Henk Spaan já antecipou esta semana, no Het Parool, a chegada do novo treinador. “Na sexta-feira à noite, recebi um telefonema. Resumindo: Míchel já fechou acordo com o Ajax há uma semana.” No entanto, ele parece manter uma certa cautela. “É claro que não pude confirmar”, disse Spaan.

Míchel já esteve no comando do Rayo Vallecano, clube pelo qual jogou por dezessete temporadas. Com esse clube, ele foi promovido para a LaLiga, assim como com o Huesca em 2020 e com o Girona em 2022. Com o Girona, o técnico espanhol chegou até mesmo à Liga dos Campeões na última temporada.

Esta temporada, porém, está sendo um pouco mais difícil: sua equipe luta contra o rebaixamento – está um ponto acima da zona de rebaixamento. No domingo à noite, espera-o a difícil tarefa contra o Atlético de Madrid, com o Elche como adversário uma semana depois.

Míchel é o sucessor em potencial de Óscar García, que assumiu o cargo de Fred Grim em março. O Ajax começou esta temporada com John Heitinga como técnico, mas após alguns meses decepcionantes, o ex-zagueiro foi demitido.