"O Ajax aposta em um grande nome para a posição de goleiro"

Jordi Cruijff está atualmente em busca de um novo goleiro para o Ajax. Depois que Marc-André ter Stegen e Mark Flekken já haviam sido associados ao clube de Amsterdã, surge um novo nome na mídia espanhola.

Após a contratação definitiva de Míchel como novo técnico, o tapete vermelho está estendido para Ter Stegen. Embora o alemão, em parte devido a uma lesão, tenha tido poucas oportunidades de jogar no Girona, ele pode seguir com o técnico espanhol para a Eredivisie.

“Ter Stegen pode ter um novo começo no Ajax”, escreve o jornal espanhol Sport. “O caminho parece estar totalmente traçado para ele. Resta saber se o alemão está disposto a fazer a viagem.”

“Míchel seria um dos maiores defensores da vinda de Ter Stegen para o Ajax”, continua a reportagem. “Ele conhece o jogador e sabe o que ele pode contribuir para a equipe. Além disso, compreende o valor que o goleiro pode ter na reconstrução do vestiário.”

Flekken também estaria na mira, segundo informou recentemente aVoetbal International. O Sport acrescenta agora que Cruijff já voltou suas atenções para Yann Sommer. O goleiro de 37 anos estará sem vínculo neste verão.

No Inter, o contrato dele expira no final deste mês. O jogador, que disputou 94 partidas pela seleção suíça, parece não ter intenção de renovar, o que faz com que Cruijff queira aproveitar a oportunidade.

Sommer pode trazer a experiência tão necessária para o elenco do Ajax. Com títulos nacionais conquistados pelo Bayern de Munique e pela Inter, além de ter disputado uma final da Liga dos Campeões, ele traz consigo uma riqueza de experiência.