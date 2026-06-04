O Ajax ainda espera a chegada de Marc-André ter Stegen, mas há um grande obstáculo

O Ajax ainda espera pela chegada de Marc-André ter Stegen. É o que afirma o Mundo Deportivo. Há apenas um grande obstáculo em torno de um possível acordo: o salário do goleiro de 34 anos.

No mês passado, o Voetbal International divulgou que Ter Stegen está na mira do Ajax. Jordi Cruijff quer finalmente trazer estabilidade com um goleiro experiente e vai investir pesado na próxima janela de transferências.

Ter Stegen ficou de lado no FC Barcelona e foi emprestado ao Girona no inverno. Por causa de uma lesão no tendão, ele quase não jogou pelo clube.

Há algumas semanas, o Mundo Deportivo já havia noticiado que o alemão poderia deixar o Barcelona. No Ajax, Ter Stegen poderia se reunir com Míchel.

O técnico espanhol já foi apresentado oficialmente como o novo treinador do time de Amsterdã. Ele e Ter Stegen já trabalharam juntos na última temporada no Girona.

O próprio Míchel gostaria de levar Ter Stegen para a Johan Cruijff ArenA, mas resta saber se isso é viável. Segundo o Mundo Deportivo, há um grande obstáculo: o salário altíssimo de Ter Stegen.

Ter Stegen, aliás, não é o único goleiro associado ao Ajax. O Voetbal International mencionou recentemente o nome de Mark Flekken e, na quinta-feira, o Sport acrescentou que Cruijff já teria voltado sua atenção para Yann Sommer, de 37 anos.