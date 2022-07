O adversário de Atlético-MG ou Emelec nas quartas de final da Libertadores 2022

O Galo ficou no empate com os equatorianos na ida das oitavas de final da Libertadores

O Atlético-MG entrou na edição 2022 da Libertadores da América como um dos favoritos ao título.

Na fase de oitavas de final da competição, o desafio é contra o Emelec, do Equador. O duelo de ida ficou marcado por um empate em 1 a 1 com certo gosto de derrota, uma vez que os mineiros viram Hulk desperdiçar uma cobrança de pênalti.

A vaga está próxima de ser definida, mas quem será o adversário de Atlético-MG ou Emelec nas quartas de final?

Conforme chaveamento definido no dia do sorteio dos confrontos de oitavas de final, o vencedor de Atlético e Emelec enfrenta Palmeiras ou Cerro Porteño. No duelo de ida entre brasileiros e paraguaios, os atuais bicampeões venceram por 3 a 0 e praticamente garantiram o Alviverde na próxima fase.