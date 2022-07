O adversário de Athletico-PR ou Libertad nas quartas de final da Libertadores 2022

Os brasileiros estão com a vantagem após vitória no jogo de ida das oitavas de final

Atual campeão da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR quer dar um passo além. E dentro do nosso continente, este passo é a Libertadores da América.

Na fase de oitavas de final da competição, o Furacão recebeu o Libertad, do Paraguai, e venceu o duelo de ida por 1 a 0.

Mas quem Athletico ou Libertad enfrentam nas quartas de final da Libertadores?

Conforme chaveamento definido no dia do sorteio dos confrontos de oitavas de final, Athletico ou Libertad enfrentam Fortaleza ou Estudiantes. No duelo de ida entre brasileiros e argentinos, empate em 1 a 1.