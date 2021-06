Nuno Espírito Santo fecha com o Tottenham; veja tudo do acerto

O português vai substituir José Mourinho e assinou até junho de 2023 com o Spurs

O Tottenham tem um novo treinador. Nuno Espírito Santo será o substituto de José Mourinho, que deixou a equipe antes do encerramento da temporada 2020/21. O ex-goleiro de 47 anos estava no comando do Wolverhampton desde 2017.

O Spurs estava sem treinador há 72 dias quando anunciou a contratação de Nuno Espírito Santo, depois que José Mourinho foi demitido pouco antes da final da Copa da Liga Inglesa. Nos últimos jogos da temporada, o time estava sendo comandado por Ryan Mason. Neste meio tempo, o time foi associado e rejeitado por uma série de outros treinadores, como Antonio Conte e Gennaro Gattuso.

Já Nuno Espírito Santo passou as últimas temporadas, desde 2017, no comando do Wolverhampton, também da Inglaterra, onde disputou 199 jogos. Logo na primeira temporada foi campeão da Championship e, com a promoção à Premier League ficou em sétimo em duas temporadas seguidas, melhor colocação da equipe desde 1980. O português havia deixado a equipe ao final da temporada 2020/21.

O anúncio de Nuno Espírito Santo no Tottenham foi feito nesta quarta-feira (30). O vínculo é válido por duas temporadas, até junho de 2023.

"Competir é poder ditar o ritmo em cada ação do nosso jogo, e nós precisamos ditar. Se nós ganharmos esta e toda ação, eventualmente ganharemos o jogo, então vamos etapa por etapa."



"Quando se tem um elenco com qualidade e talento, queremos que os torcedores se orgulhem e disfrutem. É um enorme prazer e honra estar aqui. Estou ansioso para começar a trabalhar e não temos nenhum dia a perder. Devemos começar imediatamente", disse o novo treinador ao site oficial do Spurs.

O presidente Daniel Levy e o diretor de futebol Fabio Paratici também falaram sobre a contratação. "Já falei sobre a necessidade de voltar ao nosso DNA central de jogar futebol ofensivo, divertido e Fabio e eu acreditamos que Nuno é o homem que pode levar nosso talentoso grupo de jogadores, abraçar nossos jovens jogadores que estão chegando e construir algo especial", disse Levy.

"Queríamos um treinador que pudesse incluir todos os valores importantes para o clube. Basta olhar para o Nuno no Wolves e entender a sua capacidade de pegar um grupo de jogadores e implementar um estilo adaptativo que traz sucesso. Permite que os jogadores se desenvolvam e prosperem", completou Paratici ao site.

Nuno Espírito Santo será o primeiro técnico negro na história do Tottenham a ter um cargo definitivo. Chris Hughton teve uma passagem pelo clube, mas trabalhou apenas como interino.