Quem vai ser o novo treinador do Tottenham?

Nomes como Gattuso, Fonseca e Pochettino já estiveram no radar dos Spurs; confira as últimas negociações

Sem técnico desde a saída de José Mourinho, em 19 de abril de 2021, o Tottenham segue buscando seu treinador para a temporada de 2021-22.

Classificado para a edição inaugural da Liga Conferência Europa da Uefa, os Spurs vivem um período de transição, com nomes consagrados que levaram a equipe até a final da Liga dos Campeões da Europa em 2018-19 sendo substituídos por novas peças. Harry Kane é outro que pode estar de saída.

Nesse cenário, o clube precisa mais do que nunca de um treinador confiável, e sabe que não pode errar na escolha se quiser se recolocar no caminho dos títulos.

A pergunta fica, então: quem será o próximo técnico do Tottenham?

A última especulação, segundo fontes da Goal, dá conta de que o alvo atual do novo diretor técnico do clube, Fabio Paratici, é ninguém menos do que Gennaro Gattuso, ídolo do futebol italiano e ex-treinador do Napoli.

As negociações entre Gattuso, o agente do treinador, Jorge Mendes, e os Spurs, já estariam em um estágio avançado. É esperado, então, que o italiano seja anunciado em breve como próximo técnico da equipe londrina.

Inicialmente, Paulo Fonseca, ex-Roma e Shakhtar, já teria acertado um acordo verbal para preencher a posição e estava estudando o mercado de transferências junto de Paratici. Mas as negociações colapsaram após Jorge Mendes entrar em contato com o diretor e oferecer o nome de Gattuso, de saída da Fiorentina.

O ex-volante já tinha até sido anunciado como novo técnico da Viola, mas foi demitido após pouco mais de 20 dias após entrar em conflito com o dono da equipe, Rocco Commisso.

Antes de - em tese - acertar com Gattuso, o Tottenham já chegou a sondar nomes como Erik Ten Hag, do Ajax, Mauricio Pochettino, do PSG, e Antonio Conte, sem clube após deixar a Inter de Milão.