Depois de brilhar de forma notável no Mundial de 2026 com a seleção espanhola, onde conquistou o troféu de melhor jogador da competição, o futuro de Rodri, médio do Manchester City, de 30 anos, e vencedor da Bola de Ouro em 2024, transformou-se numa história que conquistou o coração dos espanhóis, no meio de uma disputa tripla acesa entre Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-Germain para garantir os seus serviços.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Manchester City exige 80 milhões de euros pela saída do seu astro espanhol, apesar de restar apenas um ano de contrato, que termina no verão de 2027, aproveitando o excelente desempenho do jogador no Mundial para obter o máximo benefício financeiro.

Entrada de Barcelona e Paris, com o Real à espera

O caso registou novos desenvolvimentos durante o fim de semana, quando o canal francês RMC Sport noticiou que o Paris Saint-Germain e o Barcelona entraram oficialmente na corrida pela contratação de Rodri, depois de o seu nome ter estado associado apenas ao Real Madrid.

O especialista italiano Fabrizio Romano apontou que o interesse do Paris em Rodri é uma reação ao Real Madrid na sequência da transferência de Diomande, enquanto os meios de comunicação espanhóis divergem sobre as verdadeiras intenções do clube merengue, entre os que veem seriedade no negócio e os que acreditam que é o próprio jogador quem procura a transferência.

O City prepara-se para todos os cenários

Apesar do grande interesse europeu, o Manchester City começou a trabalhar na renovação do contrato de Rodri com uma proposta que inclui um salário avultado, mas prepara-se ao mesmo tempo para a possibilidade da sua saída, interessando-se por várias alternativas para o meio-campo, entre elas Marc Bernal, a jovem promessa do Barcelona.

A decisão final continua nas mãos do próprio Rodri, que enfrenta escolhas difíceis entre permanecer em Manchester com um salário avultado, regressar ao campeonato espanhol ou viver uma nova experiência no Paris Saint-Germain, num negócio que poderá ser um dos mais destacados do verão.