Após o seu desempenho notável no Mundial de 2026 com a seleção espanhola, onde conquistou o prémio de melhor jogador do torneio, o futuro de Rodri, médio do Manchester City de 30 anos e vencedor da Bola de Ouro 2024, transformou-se numa história que cativou os corações dos espanhóis, no meio de uma disputa a três acesa entre Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-Germain pela contratação dos seus serviços.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Manchester City exige 80 milhões de euros pela saída da sua estrela espanhola, apesar de restar apenas um ano de contrato, que termina no verão de 2027, aproveitando o excelente rendimento do jogador no Mundial para obter o máximo benefício financeiro.

Entrada de Barcelona e Paris, com o Real à espera

O caso registou novos desenvolvimentos durante o fim de semana, com o canal francês RMC Sport a noticiar que o Paris Saint-Germain e o Barcelona entraram oficialmente na corrida pela contratação de Rodri, depois de o seu nome ter estado associado apenas ao Real Madrid.

O especialista italiano Fabrizio Romano apontou que o interesse do Paris em Rodri é uma reação ao Real Madrid na sequência do negócio da transferência de Diomande, enquanto os meios de comunicação espanhóis divergem sobre as verdadeiras intenções do clube merengue, entre quem vê seriedade no negócio e quem acredita que é o próprio jogador que procura a transferência.

O City prepara-se para todos os cenários

Apesar do grande interesse europeu, o Manchester City começou a trabalhar na renovação do contrato de Rodri com uma proposta que inclui um salário avultado, mas prepara-se ao mesmo tempo para a possibilidade da sua saída, mostrando interesse em várias alternativas para o meio-campo, entre elas Marc Bernal, a jovem promessa do Barcelona.

A decisão final continua nas mãos do próprio Rodri, que enfrenta escolhas difíceis entre permanecer em Manchester com um salário avultado, regressar ao campeonato espanhol, ou viver uma nova experiência no Paris Saint-Germain, num negócio que poderá ser um dos mais marcantes do verão.