Novo Hamburgo x Internacional ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela quinta rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Novo Hamburgo e Internacional se enfrentam na noite deste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Vale, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Internacional briga pelas primeiras posição do Gauchão, enquanto o Novo Hamburgo, na parte de baixo da tabela, busca a primeira vitória no torneio estadual. Até o momento soma dois empates e duas derrotas nos primeiros quatro jogos.

Com os resultados neste início de temporada do Novo Hamburgo, o técnico Gabardo Jr. foi demitido, e Edinho Rosa fará a sua estreia no comando da equipe.

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 41 vitórias, contra oito do Novo Hamburgo, além de 21 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny e Carlos De Pena; Mauricio e Alan Patrick; Pedro Henrique e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

Escalação do provável Novo Hamburgo: Lucas Maticoli; Barbieri, Kesley, Guilherme Mattis e Régis; Vico, Filipe Fraga e João Lucas; Matheus Lagoa, Dionathã e Lucas Gaúcho. Técnico: Edinho Rosa.

Desfalques

Internacional

Gabriel Mercado, com lesão muscular na panturrilha esquerda, segue como desfalque.

Novo Hamburgo

Nikolas cumprirá suspensão.

Quando é?