O RB Leipzig se aproximou de fechar uma das transferências mais destacadas da Bundesliga durante a janela de transferências de verão, depois que a contratação do atacante do Hoffenheim, Fisnik Asllani, entrou em sua fase final, superando grandes clubes que demonstraram interesse no jogador, com destaque para Barcelona e Borussia Dortmund.

O Hoffenheim anunciou oficialmente que Fisnik Asllani (23 anos) não se juntará à pré-temporada do clube em Seefeld, na Áustria, um passo que reforçou as especulações sobre sua saída iminente nos próximos dias.

De acordo com o que noticiou o jornal "Bild", da Alemanha, a transferência do jogador para o Leipzig está próxima e pode ser confirmada oficialmente durante o período da pré-temporada, depois que restou apenas acertar alguns detalhes finais relacionados ao salário do jogador com seus representantes.

Asllani também esteve ausente dos últimos amistosos do Hoffenheim antes do início da temporada, em meio à continuidade das negociações sobre sua transferência. O atacante kosovar despertou o interesse de vários grandes clubes, com destaque para o espanhol Barcelona e o alemão Borussia Dortmund, mas o Leipzig parece o mais próximo de fechar o negócio.

Apesar da proximidade do acordo, a diretoria do Leipzig ainda não acionou a cláusula de rescisão presente no contrato do jogador, no valor de 30 milhões de euros, o que atrasa o anúncio oficial da transferência. A hesitação não está relacionada apenas ao valor financeiro, mas também ao equilíbrio do elenco.

O Leipzig possui atualmente várias opções na posição de Asllani, já que seu elenco conta com Rômulo (24 anos) e Conrad Harder (21 anos), além da jovem promessa Samba Kounate (17 anos).

Por esse motivo, o clube só avançará definitivamente na transferência caso a saída de um desses jogadores se torne iminente, abrindo espaço para a contratação do atacante kosovar.

A saída de Asllani representa uma perda técnica para o Hoffenheim, mas não vai atrapalhar muito os planos do clube, que reforçou seu elenco durante a atual janela de transferências com uma série de contratações importantes.

O Hoffenheim contratou o zagueiro belga Nathan De Cat (17 anos), além do atacante austríaco Patrick Wimmer (25 anos), aproximando-se de completar seu elenco a cerca de quatro semanas do fechamento da janela de transferências de verão.