Isso é GOAL: O melhor app de futebol para tudo o que você procura sobre a Copa do Mundo 📱

Vídeos, últimas notícias, histórias e análises - temos tudo o que você precisa em um só lugar para a Copa do Mundo do Qatar!

Está chegando!

A Copa do Mundo do Qatar 2022 vem aí, e a GOAL caprichou para entregar a você o melhor app com tudo o que você precisa.

O que podemos oferecer? Aqui vão algumas coisas...

Últimas notícias e análises

Função 'Meu Feed' personalizável

Vídeos virais de futebol imperdíveis

Alertas e notificações instantâneas para o app

Design agradável e navegação rápida

Todos os placares, resultados e tabelas de classificação em tempo real

Dados e estatísticas completos oferecidos pela Opta

Ah, e tem muito mais: temos matérias especiais e colunas de opinião, Power Rankings, games, histórias da bola, rankings de artilharias, times lendários, cultura do futebol e muito mais sobre a beleza da Copa do Mundo.

Mas não termina no Qatar, não senhor!

Temos Brasileirão e Copa Libertadores, Premier League, La Liga e Champions League.

Quando Neymar ou Vinícius Júnior marcarem um golaço, você vai ficar sabendo no app. Qual será o próximo passo de Messi e Cristiano Ronaldo? Você vai receber uma notificação em primeira mão.

Vem junto!

ATENÇÃO!

Pode ser que no primeiro uso o novo app GOAL inicie pra você em inglês, com conteúdos em inglês. Para trocar para a edição Brasil, você deve: