Basicamente, já há muito tempo quase não existem mais dúvidas de que Kane vai renovar seu contrato, que ainda vai até 2027. "O irmão e o pai de Harry estão negociando neste momento com Jan-Christian Dreesen. Estou otimista de que eles encontrarão uma boa solução", declarou o membro do conselho fiscal do Bayern à Abendzeitung.

A única dúvida ainda diz respeito à duração do contrato. Embora Kane já tenha 33 anos, ele pode receber uma renovação por mais de um ano. "Antes eu teria dito: com jogadores acima dos 30, em princípio, só se deve fazer contratos de um ano. Mas há exceções quando você está convencido de um jogador. E é esse o caso com Harry", disse Rummenigge, antes de enfatizar: "Não se pode esquecer: em três anos, ele só se lesionou uma vez. Eu mesmo consigo me lembrar: quando eu já tinha o 3 na frente da idade, já sofria bastante com problemas musculares."

Por exemplo, em passado recente, até lendas do clube como Arjen Robben ou Franck Ribery receberam apenas contratos de um ano no fim de suas carreiras. No caso de Kane, porém, a situação é diferente por causa de suas poucas lesões - de fato, foram quatro pequenas paradas forçadas desde sua chegada no verão de 2023. Por isso, até recentemente também não estava em discussão a possibilidade de o capitão da seleção inglesa renovar por apenas um ano.

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Novo contrato para Harry Kane: o que ainda precisa ser negociado?

Ainda assim, ao que tudo indica, ainda há entraves na formatação exata do acordo. Enquanto os bávaros aparentemente querem estender o contrato por apenas mais dois anos, até 2029, Kane gostaria de ver incluída a opção de mais uma temporada, até 2030. Há poucos dias, o artilheiro já havia indicado um acordo em breve.

"Estamos em boas conversas e bem perto disso", disse Kane ao jornal inglês Independent e acrescentou: "Ainda há algumas coisas que precisamos resolver. Acho que não vai demorar muito para haver uma novidade." Kane se sente "muito bem no time, com o treinador, no ambiente".

Desde sua transferência de 95 milhões de euros do Tottenham Hotspur para o Bayern, Kane soma a impressionante marca de 101 gols em 98 jogos da Bundesliga. Na Champions League, Kane balançou as redes 34 vezes pelo clube de Munique em 39 partidas. Neste ano, ele também está entre os favoritos à Bola de Ouro, depois de ter garantido a Chuteira de Ouro com um total de 73 gols por Bayern e Inglaterra.