Novidades sobre o Bayern de Munique e o astro marroquino

O Bayern de Munique pretende reforçar seu elenco neste verão com a contratação do marroquino Ismail Saibari, estrela do PSV Eindhoven, da Holanda.

Ismail Saibari tem 25 anos e está sob contrato com o PSV Eindhoven até o verão de 2029.

De acordo com o site “Foot Mercato”, o Bayern de Munique apresentou uma oferta inicial ao PSV, no valor de 45 milhões de euros, além de 5 milhões em bônus e prêmios, para que o clube ceda os serviços de Saibari.

O jogador da seleção marroquina apresentou números impressionantes nesta temporada, marcando 19 gols e dando 9 assistências em 37 partidas disputadas com o time holandês em todas as competições.

Talvez esses números o tenham coroado, com clara vantagem, como o melhor jogador da Eredivisie nesta temporada, o que o tornou alvo de vários clubes.

No entanto, o Bayern de Munique chegou a um acordo com Saibari para contratá-lo até 2030, restando apenas chegar a um acordo com o PSV Eindhoven.

O “Foot Mercato” explicou que o PSV rejeitará a oferta do Bayern e exigirá 50 milhões de euros como valor fixo da transação, sem contar os bônus.

Leia também

Bayern de Munique surpreende o Real Madrid em relação a Oliés