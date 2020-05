Nove gols no mesmo jogo? Tudo normal para Haaland

Há um ano atrás jovem craque do Borussia Dortmund aparecia para o mundo do futebol com uma atuação assombrosa no mundial sub-20

Com mais gols do que jogos desde que deixou a Noruega, Erling Haaland vem encantando cada vez mais o mundo futebol. Mas há exatamente um ano atrás, poucas pessoas conheciam o atacante, até que o cometa deu seu cartão de visitas em jogo do mundial sub-20.

No dia 30 de maio de 2019, atuando pela seleção norueguesa, o jogador, com apenas 18 anos na época, conseguiu a incrível façanha de marcar nove gols no mesmo jogo. Se anotar um hat-trick já é difícil, marcar nove vezes no mesmo jogo parece algo praticamente impossível, mas não para ele.

A vítima do centroavante foi a seleção de Honduras, durante mundial disputado na . Haaland abriu o placar e depois não parou mais. Fez gol soltando a bomba de canhota, batendo rasteiro, completando cruzamento, de direita, sem ângulo e aproveitando vacilo do goleiro.

O pobre adversário não conseguia fazer nada a não ser ver a chuva de gols aumentar com o passar do tempo. O placar final foi 12 a 0 para a Noruega.

Erling Haaland scoring 9 goals in a single game vs Honduras 😳🤯 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/v5HqFjwUUW — Edmund 💉 (@EdmundOris) May 11, 2020

O curioso é que esse foi o único jogo da competição em que ele balançou as redes. Pelo jeito guardou tudo para a mesma partida.

Naquela época, o norueguês ainda era a nova contratação do RB Sazlburg, da Áustria. Pelo clube, o atacante marcou 29 gols em 27 jogos. Os críticos até poderiam dizer que os números foram inflados por ele jogar em uma liga de pouca expressão, mas dos 29 gols, dez foram pela , em apenas oito partidas.

O sucesso meteórico do cometa Haaland chamou a atenção do . Desde que chegou à , já balançou as redes mais 13 vezes em 14 aparições com a camisa amarela. Na temporada atual, o centroavante já atingiu uma marca que Mbappé, Aguero e Benzema ainda não conseguiram em suas carreiras e já rivaliza com Lewandowski pelo posto de principal goleador do campeonato alemão.

Marcar gols parece realmente ser um mero detalhe para Erling Haaland.