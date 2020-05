Haaland atinge marca que Neymar, Aguero e Mbappé não conseguiram na Europa

Atacante sensação da Bundesliga chega a 41 gols na temporada e aos 19 anos já chega a marca que craques de PSG e Manchester City ainda não conseguiram

A mal retornou e o cometa Haaland segue espantando a Europa. Na rodada de reabertura da liga alemã, ele precisou de apenas 28 minutos para fazer o que mais sabe: balançar as redes adversárias. O gol foi o primeiro da goleada do Borussia Dortmund por 4 a 0 diante do Schalke 04, seu grande rival.

Mas além de ajudar sua equipe, Haaland quebrou uma marca importante e chegou a 41 gols nesta temporada, que ficou parada na por mais de dois meses por conta da pandemia do novo coronavírus.

A marca foi atingida em um total de apenas 34 partidas. Na média, ele marca a cada 56 minutos em campo. Dos 34 jogos, anotou um hat-trick em três oportunidades. Os críticos podem dizer que os números de Haaland foram inflados por seu início de temporada no , da Áustria. Mas desde que chegou à Alemanha, seus números são igualmente impressionantes.

Pelo Dortmund, o jovem chegou a 13 gols em 12 partidas, mantendo médias de mais gols do que partidas. Na Bundesliga, já são dez tentos e duas assistências em apenas 601 minutos jogados.

Os números impressionam por si só, ainda mais ao olhar para a pouca idade do centroavante de 19 anos. Porém, ao comparar seus números com os de outros craques da Europa, é possível ter uma ideia melhor do tamanho de seu feito.

Neymar

Desde que chegou à Europa, em 2013, Neymar ainda não conseguiu chegar aos 40 gols em uma temporada. Sua melhor marca foi ainda no , no ano em que conquistou a e terminou como artilheiro da competição ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, marcando 39 gols em 51 partidas na temporda 2014/15.

Desde que chegou ao , sua melhor marca foi de 28 tentos. É verdade que as lesões têm atrapalhado bastante a sequência do brasileiro, mas isso não muda o fato.

Pelo , Neymar conseguiu ultrapassar os 40 gols em 2010 e 2012, quando terminou com 42 e 43 tentos respectivamente. Sua melhor média foi em 2012, quando chegou a 0,91 gol por jogo.

Mbappé

Kylian Mbappé despontou como um dos principais nomes da Europa após sua bela passagem pelo e sua grande de 2018, da qual terminou campeão. Mesmo assim, Mbappe também nunca conseguiu chegar aos 40 gols em uma só temporada.

Ele também chegou perto, mas parou em 39 tentos ao longo de 43 partidas na temporada passada, média de 0,9 gol por jogo. Até a paralisação do futebol em 2020, o atacante de 21 anos somava 30 gols em 33 partidas, mantendo a média de 0,9. Mas como a Ligue 1 foi cancelada e o PSG foi declarado campeão de modo antecipado, Mbappé terá poucas partidas pela frente para chegar a marca de Haaland.

Antes de 2018, sua melhor marca havia sido na temporada 2016/17, quando chegou a 26 gols marcados em 44 partidas.

Aguero

Aguero é há quase uma década um dos principais centroavantes da Europa. O atacante já se tornou um dos maiores nome da história do , já fez gol de título de Premier League, e ano após ano briga pela artilharia da liga inglesa.

Porém, mesmo com uma carreira recheada de gols, o argentino ainda não conseguiu balançar as redes 40 vezes em nenhuma temporada se quer. Na verdade, Aguero passou longe dessa marca. Sua melhor temporada em número de gols foi 2016/17, quando chegou a 33 tentos em 45 partidas.

Sua melhor média foi em 2013/14, quando balançou as redes 28 vezes em 34 partidas, 0,82 gol por jogo. Desde que chegou ao City possui média de 0,69.

Benzema

Outro centroavante já consagrado na Europa que não chegou nem perto dos números de Haaland é Karim Benzema. Há 11 temporadas como titular do , o francês só ultrapassou os 30 gols em uma temporada em 2011/2012, quando chegou a 32 tentos em 52 partidas, média de 0,61.

É verdade que ele teve por muitos anos a concorrência de Cristiano Ronaldo, mas mesmo sem o português na equipe ele passa longe da marca dos 40. Na temporada passada, chegou a 30 gols em 53 jogos, e nesta temporada, até agora, balançou as redes 19 vezes em 36 partidas.