Nova proposta do Barcelona por Neymar: € 160 milhões parcelados

Barcelona não quer envolver jogadores, mas o PSG pretende incluir Semedo na negociação. Espanhóis saem otimistas de reunião

A novela Neymar pode estar perto do final. Segundo apuração da Goal na , o ofereceu 160 milhões de euros (cerca de R$ 740 milhões) divididos em três parcelas. O , por outro lado, quer 100 milhões de euros (cerca de R$ 460 milhões) mais o lateral Nelson Semedo. A ideia do Barça é não envolver nenhum jogador de seu elenco na negociação pelo brasileiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Apesar de os termos ainda serem diferentes, existe um grande otimismo no Barcelona de que a negociação poderá ser fechada em pouco tempo. Existe até a possibilidade de se concretizar ainda nesta terça-feira (27), segundo fontes do time espanhol. Neymar também se mexeu: disse a Leonardo, diretor esportivo do PSG, que deseja jogar no Barcelona, descartando o . Esse sinal vindo do brasileiro seria importante para forçar o PSG a levar a negociação adiante.

Mais artigos abaixo

Já de acordo com o Le Parisien, a proposta apresentada pelo Barcelona teria sido um pouco superior: 170 milhões de euros (cerca de R$ 780 milhões) em duas parcelas para tirar o atacante brasileiro do PSG.

Com o fim da janela de transferências se aproximando, o PSG pode facilitar a negociação para que Neymar não perca ainda mais valor de mercado, já que o brasileiro reforçou seu desejo de ir embora do futebol francês.

Segundo o Mundo Deportivo, a reunião entre representantes do Barça com membros do PSG, realizada em Paris, não contou com a presença de Nasser Al Khelaifi, presidente do clube francês. A publicação aponta que o encontro não levou a nenhum acordo, mas que o Barcelona saiu otimista com as chances de fechar com Neymar.