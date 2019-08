Barcelona vai a Paris fazer proposta por Neymar. Presidente do PSG estará presente

O diretor esportivo do Barça, Eric Abidal, o CEO, Óscar Grau, o diretor, Javier Bordas, e André Cury viajaram a Paris para fazer uma nova oferta

O não desiste de contratar Neymar. Na manhã desta terça-feira, uma verdadeira comitiva viajou até a para realizar o que pode ser a última oferta do clube ao pelo brasileiro. De acordo com a rádio RAC1, a reunião em Paris estava marcada para o meio-dia do horário local (7h de Brasília). Foram pelo Barça o diretor esportivo, Eric Abidal, o CEO, Óscar Grau, o diretor Javier Bordas e André Cury.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Nesta nova proposta, o Barcelona pretende oferecer 170 milhões de euros (aproximadamente R$ 780 milhões) pelo camisa 10 do PSG, com a intenção de pagar em dois anos. A informação é do jornal Sport, da . O PSG queria, inicialmente, 150 milhões de euros pelo jogador. Ousmane Dembélé pode ser incluído na negociação, já que os catalães estão cada vez mais irritados com as más condutas do jovem francês. Em contrapartida, segundo o Le Parisien, o PSG pode pedir o lateral Nélson Semedo, Dembélé e mais 100 milhões de euros para liberar a volta de Neymar ao Camp Nou.

Mais artigos abaixo

O objetivo do clube catalão é oferecer ao PSG o que for necessário, dentro de sua realidade, para contratar Neymar. Ainda segundo o Sport, o brasileiro também está pressionando os francês nas últimas horas, dizendo aos diretores que sua única intenção é jogar novamente pelo Barcelona. Tal posicionamento frearia com qualquer intenção dos franceses de negociar com o . Também interessados no brasileiro, os merengues foram avisados que só terão o brasileiro se envolverem Vinícius Júnior na negociação, o que o clube já negou três vezes.

O Barcelona, que já esteve mais confiante, segue mantendo a esperança de que poderá contar mais uma vez com Neymar. O clube espanhol também aguarda mais ações do brasileiro em manifestações claras de que sua vontade é voltar à Catalunha, apostando que essa pressão pode ser determinante a favor do Barça.

Um detalhe que pode fazer toda a diferença na negociação: Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, estaria presente na reunião, segundo a RAC1. A participação do principal dirigente do clube francês dá indícios de que este pode ser o último capítulo da novela Neymar, seja para o brasileiro ir para a Espanha, seja para ele ficar na França.