Revista que dá Bola de Ouro ataca Neymar em capa: 'desperdício'

A France Football não poupou críticas ao brasileiro e ainda destacou: "é pequeno na comparação com os maiores"

A France Football é uma das publicações mais tradicionais e respeitadas do esporte, e dentre suas criações está o prêmio Bola de Ouro, visto como o mais cobiçado para apontar quem é o melhor jogador do mundo. Foi com o sonho de receber esta premiação que Neymar, por exemplo, deixou o em 2017, por recordes 222 milhões de euros, para defender o . Mas uma temperatura sobre o momento conturbado da carreira do brasileiro é a capa da mais nova edição da revista.

A frase “que desperdício” só não está em maior evidência do que a foto de Neymar, que é a capa da mais nova edição da revista impressa. Expressões como “carreira parada” e “imagem arranhada” também estão presentes na publicação, que ainda reitera para a toda ouvir que, dentre os grandes craques brasileiros, Neymar é “pequeno na comparação com os maiores” – listando nomes como Pelé, Garrincha, Zico, Romário e os quatro brasucas que já receberam a Bola de Ouro: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká.

Uma matéria de dez páginas fala sobre a passagem de Neymar no , marcada por polêmicas e lesões, classificando o camisa 10 como “sombra de um desastre”. O jogador segue com o futuro em aberto, mas com a certeza de que, se a sua vontade pesar, ele não segue no Parque dos Príncipes. Barcelona e são os clubes mais próximos de conseguir contratá-lo, e a também corre por fora.