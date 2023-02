Nova Iguaçu x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na TV

O Vitória visita o Nova Iguaçu na tarde desta quarta-feira (1), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Jânio Moraes, pela primeira fase da Copa do Brasil. Quem avançar terá pela frente o Nova Mutum, que eliminou o Londrina. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, o Vitória estreia na Copa do Brasil pressionado e buscando esquecer a eliminação na primeira fase do Campeonato Baiano. Vale lembrar que a equipe tem a vantagem do empate para seguir no torneio nacional.

"Quarta-feira é o jogo mais importante do clube. Claro que a gente trouxe uma responsabilidade maior, cinco jogos sem vencer. Mas a gente está tranquilo, tenho certeza que vamos sair com o resultado positivo, que os meninos têm comprado essa ideia, que não é um momento bom, mas tudo pode mudar na quarta-feira e começar a vir uma sequência de vitórias", afirmou Thiago Lopes.

"O foco total do Vitória sempre foi a Série B, a Copa do Brasil. Tenho certeza e convicção que vamos conquistar esse acesso, passar de fase na Copa do Brasil, calendário mais importante do ano, tenho convicção que tudo vai dar certo", completou.

Do outro lado, o Nova Iguaçu está na oitava posição do Campeonato Carioca, com 10 pontos, não vence há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Dankler, Camutanga; Zeca, Léo Gomes; Eduardo, Diego Torres, Osvaldo; Thiago Lopes, Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Nova Iguaçu: Max; Bruninho, Matheus Alves, Michel, Léo Fernandes; Marquinhos Macaé, Paulo Henrique; Andrey, Ícaro, Ewerto; Breno. Técnico: Carlos Vitor.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Nova Iguaçu

Não há desfalques confirmados.

Quando é?