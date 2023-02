Nova Iguaçu x Vasco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (7), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam na noite desta terça-feira (7), às 21h10 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo para todo o Brasil dos canais Band, na TV aberta, e BandSports, na TV fechada, na TV fechada, e também pode ser acompanhado online pelo streaming no site oficial da emissora.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Resende por 5 a 0, o Vasco volta a campo em busca do segundo triunfo consecutivo. Atualmente, aparece na sexta posição, com oito pontos, enquanto o Nova Iguaçu, em nono com seis pontos, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Vasco registra sete vitórias, contra duas do Nova Iguaçu, além de dois empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Carioca 2022, o Cruzmaltino venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vasco: Ivan; Puma Rodríguez, Miranda, Léo, Lucas Piton; De Lucca, Jair, Alex Teixeira; Gabriel Pec, Figueiredo (Orellano), Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Escalação do provável Nova Iguaçu: Max; Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Bruninho; Gustavo Nicola, Paulo Henrique e Marquinho Macaé; Andrey, Luã Lúcio e Nathan Palafoz. Técnico: Carlos Vitor.

Desfalques

Vasco

Rodrigo cumprirá suspensão automática.

Nova Iguaçu

Ícaro, suspenso, também está fora.

Quando é?