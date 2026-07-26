O futuro de Vinícius Júnior mantém-se como um dos temas mais quentes dentro do Real Madrid durante o mercado de transferências de verão, com os adeptos do clube expectantes quanto ao desfecho de um dos maiores craques da equipa, num contexto de interesse crescente dos grandes clubes europeus e do desejo da direção de preservar os pilares do seu novo projeto.

A intensidade da polémica em torno do futuro do astro brasileiro aumentou nas últimas horas, com o anúncio do interesse do Arsenal nos serviços de Vinícius, em simultâneo com os rumores sobre a disponibilidade do Real Madrid para prescindir dele face às suas elevadas exigências financeiras, antes de surgir um desenvolvimento surpreendente, segundo o jornalista Marco Ruiz, do diário espanhol AS.

Ruiz afirmou que a prioridade de Vinícius, neste momento, é continuar no Real Madrid, posição idêntica à adotada pela direção do clube, que negou qualquer ligação entre a proximidade da contratação do marfinense Yan Diomandé — que partilha o mesmo agente com o astro brasileiro — e uma eventual saída de Vinícius.

O jornal acrescentou que grandes clubes europeus acompanham a situação do jogador, aproveitando a proximidade do fim do seu contrato, uma vez que o Arsenal manifestou um interesse inicial na sua contratação, enquanto o Liverpool já tinha demonstrado vontade de o contratar a custo zero no verão de 2027. Contudo, o desejo do jogador é prosseguir o seu percurso com a camisola do Real Madrid.

Revelou ainda que as coisas evoluem rapidamente dentro do Real Madrid, garantindo que ambas as partes se irão reunir dentro de dias para resolver tudo, explicando: "Espera-se que as negociações de renovação sejam retomadas após o regresso de Vinícius das suas férias, já que ele pretende primeiro reunir-se com os dirigentes do clube para saber qual o seu lugar no projeto do treinador português José Mourinho, além de aferir o reconhecimento financeiro que irá receber, à altura da sua estatura mundial".

O relatório apontou que Mourinho insiste na continuidade de Vinícius e trabalha na construção de um tridente ofensivo que inclui o jogador ao lado de Kylian Mbappé e Yan Diomandé, com Jude Bellingham atrás deles, considerando-o um dos elementos mais importantes do novo projeto.

O relatório esclareceu que as negociações de renovação tinham chegado a fases avançadas antes de pararem de forma surpreendente após o Mundial de Clubes, depois de Vinícius ter reduzido as suas exigências financeiras e de o Real Madrid ter aumentado a sua proposta, tornando a diferença entre as partes muito reduzida. Porém, o acordo final não se concretizou devido à insistência de cada parte na sua posição na fase final da negociação.

Atualmente, Vinícius exige um salário próximo dos 20 milhões de euros líquidos por época, em comparação com a média de 15 milhões de euros líquidos por ano no seu contrato atual, que assinou em 2022 e se estende até ao verão de 2027. O contrato inclui ainda um prémio adicional de dois milhões de euros após a sua consagração com o prémio "The Best".

O jornal revelou que o jogador sentiu, no período recente, uma falta de reconhecimento suficiente dentro do clube, sobretudo com a associação do Real Madrid a tentativas de contratar Julián Álvarez e Michael Olise, apesar de Vinícius ter sido um dos principais contribuidores para a conquista das duas últimas Ligas dos Campeões.

O relatório concluiu, garantindo que Vinícius continua a ver o seu futuro em Santiago Bernabéu e que está disposto a facilitar a obtenção de um novo acordo, enquanto o Real Madrid considera que a renovação do seu contrato será o melhor negócio que o clube pode fechar neste verão.

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