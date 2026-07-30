Nova atitude de Cancelo antes do acordo entre Barcelona e Al-Hilal

O português João Cancelo, lateral do Al-Hilal, da Arábia Saudita, ainda aguarda a confirmação de seu retorno ao Barcelona e, por isso, não se juntou à concentração da equipe até o momento.

Cancelo passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao Barça, sendo que seu contrato com o Al-Hilal se estende até o verão de 2027.

Cancelo teve alguns dias de folga após sua participação na Copa do Mundo de 2026, na qual se despediu com a seleção portuguesa nas oitavas de final, diante da Espanha.

O jornal "Sport" informou que Cancelo continua treinando de forma individual em Portugal, para manter sua forma física.

Caso a negociação seja concluída, Cancelo viverá sua terceira passagem com a camisa do Barcelona, ainda que seja considerada uma continuação de sua segunda passagem, depois de ter jogado sob o comando do técnico Hansi Flick durante a segunda metade da temporada passada.

O jogador já havia vestido a camisa do clube catalão anteriormente, por empréstimo do Manchester City na temporada 2023-2024.

Cancelo publicou uma foto em sua conta no "Instagram" durante seu treinamento em instalações esportivas na região do Algarve, no sul de Portugal.

O jogador treina ao lado de preparadores físicos pessoais, entre eles Julierson Diaz, com o objetivo de alcançar a melhor forma possível antes do provável retorno ao trabalho sob o comando de Flick e garantir um desempenho de destaque desde o primeiro momento.

Cancelo está próximo de retornar ao Barça, enquanto as negociações entre as partes avançam em ritmo acelerado.

Os relatos indicam que o valor da negociação pode chegar a cerca de 10 milhões de euros, depois de o Al-Hilal ter reduzido suas exigências financeiras iniciais.