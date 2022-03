Nottingham x Liverpool: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa da Inglaterra 21/22

O Nottinham Forest recebe o Liverpool neste domingo (20), às 15h (de Brasília), no The City Ground, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Os mandantes vêm de vitória sobre o Huddersfield na fase anterior, enquanto os Reds eliminaram o Norwich.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Nottingham Forest tem dúvida quanto à condição física de McKenna.

Já as baixas confirmadas no time mandante são Grabban e Cook.

O Liverpool, por sua vez, não poderá contar com Alexander-Arnold, com problema no tendão, enquanto Salah é dúvida.

No gol, Alisson está confirmado entre os titulares, enquanto Joe Gomez pode ganhar uma oportunidade na lateral-direita.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Nottingham Forest: Horvath; Worrall, Yates, Figueiredo; Spence, Garner, Cafu, Colback; Johnson, Zinckernagel, Davis.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Konate, Robertson; Keita, Fabinho, Jones; Diaz, Firmino, Jota.

DESFALQUES

NOTTINGHAM FOREST:

Grabban e Cook: lesionados.

LIVERPOOL:

Alexander-Arnold: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Nottingham Forest e Liverpool será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet, neste domingo.