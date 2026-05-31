Notícia dolorosa: Kristian Hlynsson é a primeira vítima da nova regra

Um momento marcante ocorreu no domingo, durante o amistoso entre Japão e Islândia. O meio-campista do FC Twente, Kristian Hlynsson, foi o primeiro jogador a enfrentar na prática uma nova regra da FIFA sobre substituições. Por demorar demais para fazer sua substituição, a Islândia teve que continuar temporariamente com dez jogadores em campo.

A medida faz parte de uma série de novas regras anunciadas no início deste ano pelo International Football Association Board (IFAB). Os responsáveis pelas regras do jogo pretendem, entre outras coisas, reduzir ainda mais as manobras para ganhar tempo e aumentar o ritmo das partidas.

De acordo com as novas diretrizes, os jogadores devem deixar o campo em até dez segundos quando forem substituídos. Se isso não for possível, o substituto não pode entrar imediatamente em campo. Isso cria uma situação temporária de inferioridade numérica para a equipe em questão.

Hlynsson foi o primeiro jogador a sofrer essa sanção na partida contra o Japão. O meio-campista islandês demorou mais do que os dez segundos permitidos para chegar à linha lateral, fazendo com que seu substituto tivesse que esperar um minuto antes de poder entrar em campo.

Essa punição teve consequências imediatas no andamento da partida. Enquanto a Islândia jogava com um jogador a menos, o Japão soube aproveitar o espaço criado e marcou o único gol da partida. O gol foi de Koki Ogawa, do NEC.

A regra faz parte de um pacote mais amplo de alterações que a IFAB apresentou em fevereiro. Assim, o árbitro de vídeo passa a ter mais competências em determinadas situações e as reiniciadas de jogo também serão controladas com mais rigor.

Os lances de lateral e os chutes de meta devem, a partir de agora, ser executados em até cinco segundos.

As novas regras também serão aplicadas durante a próxima Copa do Mundo.